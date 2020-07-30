“Тампа-Бэй” – “Флорида” (5:0):Брэйден Пойнт, Никита Кучеров и Ондржей Палат на троих набрали 10 очко

Никита Кучеров и Брэден Пойнт

Брэйден Пойнт, Никита Кучеров и Ондржей Палат на троих набрали 10 очков и помогли “Лайтнинг” начать возобновление сезона с разгрома соперника по штату. Пойнт забил два гола и сделал две передачи, Кучеров набрал 3 (2+1) очка, а Палат отметился тремя пасами. Не менее полезно для команды сыграл Андрей Василевский, отразивший все 26 бросков.

“Пойнт и Кучеров – два исключительных игрока, способных играть комбинационно и технично на высокой скорости, – сказал тренер “Тампы” Джон Купер. – У них было время поиграть вместе, и они нащупали химию. Мы на скамейке говорили с ребятами о некоторых их комбинациях… Многие хоккеисты в лиге сейчас восхищаются тем, что они делают. Здорово, что они играют в нашей команде. Многие хоккеисты могут делать то же самое, но эти двое действительно сыгрались. Надеюсь, это продолжится”.

“Тампа” выглядела на голову сильнее соперника, при этом играла без Стивена Стэмкоса (травма)и Виктора Хедмана (личные причины). “Флориде” не смог помочь защитник Аарон Экблад (причина не сообщается). Весь матч в воротах “Пэнтерз” провел Сергей Бобровский, отразивший 29 бросков. Несмотря на пять пропущенных голов, голкипер неоднократно спасал свою команду, особенно в третьем периоде, не дав счету вырасти до неприличного.

“По ходу игры Бобровский становился все лучше, – сказал тренер “Пэнтерз” Джоэл Кенневилль. – Он сражался и делал что мог в текущих обстоятельствах. Нам нужно, чтобы все играли лучше”.

Защитник “Флориды” Майк Матесон находился на льду при всех пяти пропущенных шайбах. “Пэнтерз” не реализовали ни одного из четырех шансов в большинстве, “Тампа” – один из трех.