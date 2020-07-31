Маршанд досрочно завершил контрольную игру

Брэд Маршанд и Кэм Аткинсон

Брэд Маршанд не выходил на площадку в последние 11 минут третьего периода контрольного матча “Бостон Брюинз” против “Коламбус Блю Джекетс”. Игра состоялась в четверг на стадионе Scotiabank Arena в Торонто и завершилась победой “Блю Джекетс” – 4:1.

Во время игры в меньшинстве за 11:54 до окончания периода на лице нападающего появилась гримаса боли. Следующая его смена продолжилась всего 14 секунд.

“Он ушел в раздевалку, – сказал тренер “Бостона” Брюс Кэссиди. – Думаю, что ничего серьезного. Но завтра мы будем знать больше”.

Следующий матч “Брюинз” проведут против “Филадельфии Флайерз” уже в рамках квалификационного кругового турнира. Игра состоится в воскресенье (22:00 мск). Потом “Бостон” встречается с “Тампа-Бэй Лайтнинг” (5 августа) и “Вашингтон Кэпиталз” (9 августа). По итогам этих встреч определится посев команд в розыгрыше Кубка Стэнли.

В нынешнем регулярном чемпионате Маршан занял второе место в команде по результативности, набрав 87 (28+59) очков. Его партнер по тройке и лучший снайпер Давид Пастрняк забросил единственную шайбу “Бостона”. Пастрняк пропустил почти весь тренировочный лагерь и первую тренировку с основным составом команды провел только в понедельник в Торонто.

“Я думал, что это первый матч, что не буду ощущать себя комфортно на льду, – сказал Пастрняк. – … Но не все так уж плохо. … Скажу честно, предпочитаю играть. Чем больше, тем лучше. Так быстрее войдешь в рабочий ритм. Я очень доволен, что играл сегодня”.

Пастрняк забросил 48 шайб в этом сезоне, разделив первое место в лиге по этому показателю с Александром Овечкиным из “Вашингтон Кэпиталз”. После того, как НХЛ приостановила сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса, Пастрняк улетел в Чехию. Вернувшись в США, он 14 дней провел на обязательном карантине, опоздав на два дня в тренировочный лагерь. Во вторник, после занятия на катке в Бостоне, он сказал, что для него завершился второй 14-дневный карантин.

“Он хорошо двигался, – сказал Кэссиди. – Забил красивый гол. Были опасные моменты. В целом звено еще не сыгралось в полной мере. У них не так хорошо ходила шайба. И “Коламбус” грамотно играл против них. В целом он хорошо смотрелся с учетом того, что долго не играл. Это хорошие новости”.

Пастрняк забил на 13-й минуте второго периода, переиграв голкипера “Блю Джекетс” Элвиса Мерзликина.

“Прошла смена, – рассказал Пастрняк. – Я увидел, что у Шона (Курали) есть время, а Здено (Хара) катит вперед. Я решил, что пусть они бегут дальше, а сам пошел на ворота, где получил шайбу. Я оказался там один и быстро принял решение. Рад, что забил”.