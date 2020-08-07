WHL объявила дату старта нового сезона

Западная хоккейная лига на своем официальном сайтеобъявилао дате начала сезона-2020/21. Старт чемпионата запланирован на 4 декабря. Несмотря на позднее начало, в лиге надеются провести полный регулярный чемпионат (68 матчей), а также плей-офф из четырех раундов.

В данный момент руководство WHL обсуждает с правительством и органами здравоохранения меры, которые лига может обеспечить для безопасности своих игроков, персонала и болельщиков. Также в статусе переговоров находятся вопросы о пересечении игроками границ, а также о заполняемости стадионов.

– Независимо от даты начала сезона, мы планируем сыграть 68 матчей. В ходе обсуждений с правительством и органами здравоохранения стало очевидно, что нам потребуется дополнительное время, чтобы безопасно и ответственно подойти к старту нового сезона. Сейчас есть несколько ключевых вопросов, которые нам необходимо решить в ближайшие месяцы,- отметил комиссар WHL Рон Робисон.

Напомним, чемпионат WHL сезона-2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса.