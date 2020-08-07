Пятница, 7 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейWHL объявила дату старта нового сезона
Хоккей

WHL объявила дату старта нового сезона

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Западная хоккейная лига на своем официальном сайтеобъявилао дате начала сезона-2020/21. Старт чемпионата запланирован на 4 декабря. Несмотря на позднее начало, в лиге надеются провести полный регулярный чемпионат (68 матчей), а также плей-офф из четырех раундов.

В данный момент руководство WHL обсуждает с правительством и органами здравоохранения меры, которые лига может обеспечить для безопасности своих игроков, персонала и болельщиков. Также в статусе переговоров находятся вопросы о пересечении игроками границ, а также о заполняемости стадионов.

Читайте также:  Группа поддержки «Донбасса» одержала очередную победу

– Независимо от даты начала сезона, мы планируем сыграть 68 матчей. В ходе обсуждений с правительством и органами здравоохранения стало очевидно, что нам потребуется дополнительное время, чтобы безопасно и ответственно подойти к старту нового сезона. Сейчас есть несколько ключевых вопросов, которые нам необходимо решить в ближайшие месяцы,- отметил комиссар WHL Рон Робисон.

Напомним, чемпионат WHL сезона-2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Читайте также:  Матчи плей-офф Кубка Стэнли от 19 мая 2019

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 + девятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Коламбус” – “Торонто” (4:3 ОТ): невероятный камбэк “Блю Джекетс”

Голкипер «Колорадо» установил рекорд клуба

“Сент-Луис” – “Вегас” (4:6): “Вегас” забил три гола в третьем периоде и одержал вторую победу подряд после возобновления сезона.

“Сухие” поражения «Миннесоты» и «Виннипега», «Коламбус» отыгрался с 0:3 – результаты матчей игрового дня в НХЛ

“Виннипег” – “Калгари” (0:4): Голы четырех разных игроков и шатаут Кэма Тэлбо обеспечили “Калгари” победу

Закрыть