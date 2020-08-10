Тэллон ушел с поста генменеджера “Флориды”

Дэйл Тэллон

Дэйл Тэллон покинул пост генерального менеджера “Флорида Пантерз”, который он занимал 10 лет.

В понедельник “Пэнтерз” объявили, что достигли с Тэллоном соглашения о разрыве контракте, который истекал после окончания этого сезона.

Объявление было сделано через три дня после того, как “Флорида” выбыла из борьбы за Кубок Стэнли, в квалификационной серии со счетом 1-3 проиграв “Нью-Йорк Айлендерс”.

“За последнюю декаду Дэйл поднял уровень команды, привлек в Южную Флориду ключевых игроков и добавил организации характера и класса, – заявил владелец “Пэнтерз” Винсент Виола. – Когда в 2013 году мы приобретали “Пэнтерз”, то делали это с единственной целью – завоевать Кубок Стэнли. Пока наши усилия успехом не увенчались. Поэтому организация начинает поиск следующего генерального менеджера”.

Тэллон был назначен генеральным менеджером “Пэнтерз” 18 мая 2010 года, а 17 апреля 2017 года был повышен до президента хоккейных операций и генменеджера. За время его работы “Флорида” выиграла два первых титула чемпионов дивизиона с момента вступления в лигу в 1993 году. Однако в первом раунде плей-офф в 2012 году после победы в Юго-Восточном дивизионе они уступили “Нью-Джерси Девилз”, а в 2016 году после рекордных в истории клуба 103 очков в регулярном сезоне в первом раунде уступили “Айлендерс”.

“Флорида” не попала в плей-офф Кубка Стэнли в следующие три сезона, после чего Тэллон нанял на роль тренера Джоэла Кенневилля, трижды выигравшего чемпионство с “Чикаго Блэкхокс”. 8 апреля 2019 года он заменил Боба Бьюгнера. После этого “Пэнтерз” подписали семилетний контракт на $70 млн с двукратным обладателем “Везина Трофи” Сергеем Бобровским.

Но на 12 марта, когда из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был поставлен на паузу, “Флорида” с результатом 35-26-8 (56,5% очков) была 10-й в Восточной конференции. Команда не выигрывала серию плей-офф с 1996 года, когда в финале Кубка Стэнли всухую проиграла “Колорадо Эвеланш”.

“Я бы хотел поблагодарить болельщиков и жителей Южной Флориды за последние 10 лет, а семью Виола – за последние семь лет в клубе, – сказал Тэллон. – У меня была возможность работать в первоклассном коллективе, в том числе с моим наставником, ушедшим из жизни Уильямом Торри. Я наблюдал за развитием талантливой молодежи, которая превратилась в великолепных игроков и еще лучших людей”.

Перед работой в “Пэнтерз” Тэллон 33 года провел в “Блэкхокс” в роли игрока, телеведущего и штатного сотрудника. Он был ассистентом генерального менеджера в “Чикаго” в период 2003-05 годов, генменеджером в 2005-09 годах, а также старшим советником департамента хоккейных операций в 2009-10. Тэллон был ответственен за найм Кенневилля и выбор на драфте многих топовых игроков, которые помогли “Блэкхокс” завоевать Кубок Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах.

Тэллон был первым игроком, задрафтованным “Ванкувер Кэнакс”. На драфте 1970 года защитника выбрали под общим вторым номером. В 642 матчах в НХЛ за 10 сезонов в составе “Ванкувера”, “Чикаго” и “Питтсбург Пингвинз” он набрал 336 (98+238) очков. В 1971 и 1972 годах Тэллон принимал участие в “Матче звезд НХЛ”.