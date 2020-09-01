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Хоккей

Матчи 2-го раунда плей-офф в НХЛ 31 августа (онлайн)

Николай ПисаревНет комментариев
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Тампа-Бэй – Бостон

Обсуждение матчей игрового дня в НХЛ

Расписание 31.08.2020:
Тампа-Бэй – Бостон 19:00 02:00
Колорадо – Даллас 21:45 04:45

Источник: nhl.ru
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