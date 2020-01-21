Australian Open. Кербер и Кузнецова сыграют во втором круге

Новости

Australian Open. Свитолина выиграла свой стартовый матч на турнире

Ястремская в среду сыграет с Возняцки на арене имени Маргарет Корт

Australian Open. Ястремская отдала сопернице всего два гейма в стартовом матче

Australian Open. Цуренко проигрывает Барти в трёх сетах

Завершился второй игровой день на Открытом чемпионате Австралии



Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735

Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Ализе Корне (Франция) – Моника Никулеску (Румыния, Q) 7:5, 6:1, 6:0

Даниэль Коллинс (США, 26) – Виталия Дьяченко (Россия) 6:1, 3:6, 6:4

Гарриет Дарт (Великобритания, Q) – Мисаки Дои (Япония) 2:6, 6:4, 7:6(6)

Анна Блинкова (Россия) – Жасмин Паолини (Италия) 7:5, 6:4

Светлана Кузнецова (Россия) – Маркета Вондроушова (Чехия, 15) 6:2, 4:6, 6:4

Присцилла Хон (Австралия, WC) – Катерина Козлова (Украина) 6:3, 6:4

Анжелик Кербер (Германия, 17) – Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) 6:2, 6:2

Даниэль Коллинс начала защиту очков за прошлогодний полуфинал в Мельбурне. Во втором круге американка встретится с Юлией Путинцевой, которую обыграла на первой неделе сезона в Брисбене.

Гарриет Дарт выиграла четвёртый матч подряд на Australian Open и одержала дебютную победу в основной сетке турнира. В прошлом году британка также успешно преодолела квалификационный барьер.

Светлана Кузнецова впервые с августа прошлого года победила соперницу из Топ-20: тогда россиянка обыграла на тот момент вторую ракетку мира Эшли Барти на турнире в Цинциннати.

На среду были перенесены оставшиеся восемь матчей в рамках первого круга

> Каролина Плишкова и Елена Рыбакина продолжают победную серию в Австралии

> Непростой старт Халеп, Беллис выиграла первый матч на “Шлеме” с 2017 года

Пары соперниц во втором круге: Векич – Корне, Коллинс – Путинцева, Дарт – Халеп, Дияс – Блинкова, Кузнецова – Джорджи, Хон – Кербер.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь