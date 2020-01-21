Australian Open. Кербер и Кузнецова сыграют во втором круге
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Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735
Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Первый круг
Ализе Корне (Франция) – Моника Никулеску (Румыния, Q) 7:5, 6:1, 6:0
Даниэль Коллинс (США, 26) – Виталия Дьяченко (Россия) 6:1, 3:6, 6:4
Гарриет Дарт (Великобритания, Q) – Мисаки Дои (Япония) 2:6, 6:4, 7:6(6)
Анна Блинкова (Россия) – Жасмин Паолини (Италия) 7:5, 6:4
Светлана Кузнецова (Россия) – Маркета Вондроушова (Чехия, 15) 6:2, 4:6, 6:4
Присцилла Хон (Австралия, WC) – Катерина Козлова (Украина) 6:3, 6:4
Анжелик Кербер (Германия, 17) – Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) 6:2, 6:2
Даниэль Коллинс начала защиту очков за прошлогодний полуфинал в Мельбурне. Во втором круге американка встретится с Юлией Путинцевой, которую обыграла на первой неделе сезона в Брисбене.
Гарриет Дарт выиграла четвёртый матч подряд на Australian Open и одержала дебютную победу в основной сетке турнира. В прошлом году британка также успешно преодолела квалификационный барьер.
Светлана Кузнецова впервые с августа прошлого года победила соперницу из Топ-20: тогда россиянка обыграла на тот момент вторую ракетку мира Эшли Барти на турнире в Цинциннати.
На среду были перенесены оставшиеся восемь матчей в рамках первого круга
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Пары соперниц во втором круге: Векич – Корне, Коллинс – Путинцева, Дарт – Халеп, Дияс – Блинкова, Кузнецова – Джорджи, Хон – Кербер.
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