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Теннис

Свитолина – Бултер: видеообзор матча

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (5) в первом круге Australian Open встречалась с британкой Кэти Бултер (315).

Украинка одержала уверенную победу в двух сетах.

Матч продолжался 1 голину и 23 минуты. Украинка три раза подала на вылет, допустила три двойные ошибки и использовала 4 из 6 брейк-пойнтов.


Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Первый круг, 21 января

Элина Свитолина – Кэти Бултер 6:4, 7:5

Напомним, Ястремская разгромила Юван в 1 круге Australian Open.

Ранее, Леся Цуренко проиграла в первом круге АО первой ракетке мира Эшли Барти.

Источник: champion.com.ua
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