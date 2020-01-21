Свитолина – Бултер: видеообзор матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (5) в первом круге Australian Open встречалась с британкой Кэти Бултер (315).
Украинка одержала уверенную победу в двух сетах.
Матч продолжался 1 голину и 23 минуты. Украинка три раза подала на вылет, допустила три двойные ошибки и использовала 4 из 6 брейк-пойнтов.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Первый круг, 21 января
Элина Свитолина – Кэти Бултер 6:4, 7:5
Напомним, Ястремская разгромила Юван в 1 круге Australian Open.
Ранее, Леся Цуренко проиграла в первом круге АО первой ракетке мира Эшли Барти.
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