Свитолина – Дэвис 6:2, 7:6. Обзор матча

Свитолина пробилась в третий круг Australian Open
#Свитолина, #Дэвис
Источник – Чемпион.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (5) во втором круге Australian Open победила американку Лорен Дэвис (61).
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Второй круг, 23 января
Элина Свитолина – Лорен Дэвис 6:2, 7:6 (6)
Ранее Свитолина сделала селфі с флагом Украины после победного матча на Australian Open.
Напомним, Свитолина в первом круге АО уверенно разобралась с британкой Бултер (6:4, 7:5).
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