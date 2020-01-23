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Теннис

Свитолина – Дэвис 6:2, 7:6. Обзор матча

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Свитолина пробилась в третий круг Australian Open

#Свитолина, #Дэвис

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (5) во втором круге Australian Open победила американку Лорен Дэвис (61).


Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Второй круг, 23 января

Элина Свитолина – Лорен Дэвис 6:2, 7:6 (6)

Ранее Свитолина сделала селфі с флагом Украины после победного матча на Australian Open.

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Напомним, Свитолина в первом круге АО уверенно разобралась с британкой Бултер (6:4, 7:5).

Источник: champion.com.ua
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