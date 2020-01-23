Свитолина уверенно победила Дэвис на Australian Open

Свитолина пробилась в третий круг Australian Open
#Свитолина
Источник – Чемпион.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (5) во втором круге Australian Open встречалась с американкой Лорен Дэвис (61).
Украинка уверенно выиграла первую партию, но второй сет Свитолина выиграла на тай-брейке.
Матч продолжался 1 час и 34 минуты. Свитолина 9 раз подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.
Элина в третьем круге сыграет с испанкой Гарбіньєю Мугурусою. Матч состоится 25 января. В истории очных встреч украинка ведет в счете 7:4.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Второй круг, 23 января
Элина Свитолина – Лорен Дэвис 6:2, 7:6 (6)
Ранее Свитолина сделала селфі с флагом Украины после победного матча на Australian Open.
Напомним, Свитолина в первом круге АО уверенно разобралась с британкой Бултер (6:4, 7:5).
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