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Теннис

Свитолина уверенно победила Дэвис на Australian Open

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Свитолина пробилась в третий круг Australian Open

#Свитолина

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (5) во втором круге Australian Open встречалась с американкой Лорен Дэвис (61).

Украинка уверенно выиграла первую партию, но второй сет Свитолина выиграла на тай-брейке.

Матч продолжался 1 час и 34 минуты. Свитолина 9 раз подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

Элина в третьем круге сыграет с испанкой Гарбіньєю Мугурусою. Матч состоится 25 января. В истории очных встреч украинка ведет в счете 7:4.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Второй круг, 23 января

Элина Свитолина – Лорен Дэвис 6:2, 7:6 (6)

Ранее Свитолина сделала селфі с флагом Украины после победного матча на Australian Open.

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Напомним, Свитолина в первом круге АО уверенно разобралась с британкой Бултер (6:4, 7:5).

Источник: champion.com.ua
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