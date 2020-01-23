Свитолина уверенно победила Дэвис на Australian Open

Свитолина пробилась в третий круг Australian Open

#Свитолина

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (5) во втором круге Australian Open встречалась с американкой Лорен Дэвис (61).

Украинка уверенно выиграла первую партию, но второй сет Свитолина выиграла на тай-брейке.

Матч продолжался 1 час и 34 минуты. Свитолина 9 раз подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

Элина в третьем круге сыграет с испанкой Гарбіньєю Мугурусою. Матч состоится 25 января. В истории очных встреч украинка ведет в счете 7:4.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

Второй круг, 23 января

Элина Свитолина – Лорен Дэвис 6:2, 7:6 (6)

Ранее Свитолина сделала селфі с флагом Украины после победного матча на Australian Open.

Напомним, Свитолина в первом круге АО уверенно разобралась с британкой Бултер (6:4, 7:5).