Свитолина: Очень счастлива, что Маркос в моей команде

Украинка рассказала, почему выбрала именно Багдатиса в качестве тренера-консультанта
#Свитолина, #Багдатис
Источник – sport.ua.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина счастлива, что Маркос Багдатис является ее тренером-консультантом.
Об этом украинка заявила в интервью tennisua.org.
“Почему Маркос? Ну, во-первых, всегда полезно иметь рядом человека, который был игроком и когда проходила через все то, что сейчас прохожу я. А еще он был здесь финалистом, у него остались прекрасные воспоминания о турнире. Очень счастлива, что Маркос сейчас в моей команде. Мне давно хотелось, чтобы он был ее частью”, – сказала Свитолина.
Ранее, Ястремская проиграла Возняцки в двух сетах на Australian Open.