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Теннис

Свитолина: Очень счастлива, что Маркос в моей команде

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Украинка рассказала, почему выбрала именно Багдатиса в качестве тренера-консультанта

#Свитолина, #Багдатис

Источник – sport.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина счастлива, что Маркос Багдатис является ее тренером-консультантом.

Об этом украинка заявила в интервью tennisua.org.

“Почему Маркос? Ну, во-первых, всегда полезно иметь рядом человека, который был игроком и когда проходила через все то, что сейчас прохожу я. А еще он был здесь финалистом, у него остались прекрасные воспоминания о турнире. Очень счастлива, что Маркос сейчас в моей команде. Мне давно хотелось, чтобы он был ее частью”, – сказала Свитолина.

Ранее, Ястремская проиграла Возняцки в двух сетах на Australian Open.

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Напомним, Киченок выбыла из парного турнира Australian Open.

Источник: champion.com.ua
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