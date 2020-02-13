Снегирь проиграла на старте турнира в Египте

Матч продолжался 1 час 45 минут
#Снегирь, #Египет
Источник – Чемпион.
В первом круге турнира ITF в Каире (Египет) украинка Дарья Снигур проиграла первой сеяной Аранчи Рус из Нидерландов.
Украинка проиграла в двух сетах. Матч продолжался 1 час 45 минут.
Во втором круге турнира Рус сыграет с испанкой Анэ Мінтегі Дель Ольмо (1063).
Турнир ITF
Каир, Египет
Призовой фонд – $100,000
Первый круг, 12 февраля
Аранча Рус (77) – Дарья Снигур (227) 6:4, 6:3
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