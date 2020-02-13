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Теннис

Снегирь проиграла на старте турнира в Египте

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Матч продолжался 1 час 45 минут

#Снегирь, #Египет

Источник – Чемпион.

В первом круге турнира ITF в Каире (Египет) украинка Дарья Снигур проиграла первой сеяной Аранчи Рус из Нидерландов.

Украинка проиграла в двух сетах. Матч продолжался 1 час 45 минут.

Во втором круге турнира Рус сыграет с испанкой Анэ Мінтегі Дель Ольмо (1063).

Турнир ITF
Каир, Египет
Призовой фонд – $100,000
Первый круг, 12 февраля

Аранча Рус (77) – Дарья Снигур (227) 6:4, 6:3

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Источник: champion.com.ua
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