Снегирь проиграла на старте турнира в Египте

Матч продолжался 1 час 45 минут

#Снегирь, #Египет

Источник – Чемпион.

В первом круге турнира ITF в Каире (Египет) украинка Дарья Снигур проиграла первой сеяной Аранчи Рус из Нидерландов.

Украинка проиграла в двух сетах. Матч продолжался 1 час 45 минут.

Во втором круге турнира Рус сыграет с испанкой Анэ Мінтегі Дель Ольмо (1063).

Турнир ITF

Каир, Египет

Призовой фонд – $100,000

Первый круг, 12 февраля

Аранча Рус (77) – Дарья Снигур (227) 6:4, 6:3

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