Дубай. Джокович и Монфис продлевают свои победные серии

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Результаты матчей понедельника на турнире АТР 500 в ОАЭ.



Dubai Duty Free Tennis Championship- ATP Tour 500

Дубай, ОАЭ • 24-29 февраля • хард •

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг

Г. Монфис (Франция, 3) – М. Фучович (Венгрия) 6-4, 7-5

Н. Джокович (Сербия, 1) – М. Жазири (Тунис) 6-1, 6-2

А. Рублёв (Россия, 6) – Л. Мусетти (Италия) 6-4, 6-4

К. Хачанов (Россия, 7) – М. Кукушкин (Казахстан) 7-6(2), 6-1

Р. Гаске (Франция) – Л. Харрис (ЮАР) 7-6(5), 6-4

Ф. Кольшрайбер (Германия) – М. Сафват (Египет) 4-6, 6-4, 6-0

– Новак Джокович оформил 14 победу в текущем сезоне, обыграв обладателя «wild card» Малека Жазири, который находится в рейтинге за пределами второй сотни. Следующим соперником серба станет Филипп Кольшрайбер. Джокович ведет в статистике их встреч 11-2.

– Впервые в карьере уже 10 матчей подряд выиграл Гаэль Монфис. Француз реализовал 4 из 15 брейкпоинтов в поединке против Мартона Фучовича, которому проиграл на своей подаче один гейм.

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Фото: DDF Tennis.