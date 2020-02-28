Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 27 февраля. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов





Москва, Россия ($25,000; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Анна Познихиренко/Вивиан Хайзен (Украина/Германия, 2) – Екатерина Казионова/Елена Малыгина (Россия/Эстония) 6:2, 6:2



Ираклион, Греция ($15,000; Hard/Clay – Outdoor)

Основная сетка. 2 круг

Никита Маштаков (Украина, 6) – Антонио Кайетано Марч (Эквадор) 5:7, 4:6

Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 2 круг

Алексей Крутых (Украина, 7) – Симон Йитбарек (Швеция) 6:1, 6:2

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Алексей Крутых/Владимир Ужиловский (Украина) – Даниэле Капеччи/Франческо Маэстрелли (Италия) 6:2, 3:6, 11-9

Юрий Джавакян/Шалва Джанашия (Украина/Россия) – Александр Игошин/Евгений Тюрнев (Россия, 3) отказ

Трнава, Словакия ($15,000; Hard – Indoor)

Основная сетка. 2 круг

Виталий Сачко (Украина, 7) – Леандро Риеди (Швейцария) 6:1, 6:3

Данил Калениченко (Украина, 4) – Ник Разборшек (Словения) 6:4, 6:4

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Виталий Сачко/Виталий Щерба (Украина, 4) – Петр Михнев/Эндрю Паульсон (Чехия) отказ



Стокгольм, Швеция (U14; Super Category; Hard – Indoor)

Основная сетка. 3 круг

Александр Пономарь (Украина, 3) – Крис Спиру (Греция, 13) 6:4, 6:0

Анастасия Фирман (Украина, 4) – Лена Коуто (Португалия) 7:6(1), 6:4

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Александр Пономарь/Тео Папамаламис (Украина/Франция, 2) – Лука Преда/Кэлин Теодор Штырбу (Румыния) 6:0, 6:0

Иерусалим, Израиль (U14; Category 2; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Маргарита Охендовская (Украина, 3) – Ротем Коэн (Израиль, 6) 7:5, 6:0

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Максим Потенко/Никита Скляренко (Украина/Кипр) – Марк Изтор Лундер/Макарий Оверченко (Словения/Россия, 2) 6:4, 6:2

Павел Риштий/Андрей Рогацкий (Украина/Россия) – Эял Шумилов/Тим Вайсман (Израиль) 0:6, 0:6

Маргарита Охендовская/Ева Заболотная (Украина/Молдова, 2) – Екатерина Денесюк/Анна Мария Федотова (Россия/Доминиканская Республика) 0:1 (отказ)

Собота, Польша (U14; Category 3; Hard – Indoor)

Основная сетка. 2 круг

Антон Олюха (Украина, Q) – Мартин Анджейчак (Польша) 6:4, 3:6, 6:7(7)

Глеб Коваленко (Украина, 8) – Мацей Заребски (Польша) 0:6, 1:6

Алеся Рева (Украина, 8) – Луция Градецка (Словакия) 6:1, 3:6, 7:6(4)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Максим Калабишка/Александр Высоченко (Украина, 4) – Одо Чапрацки/Якуб Еджейчак (Польша) 3:6, 1:6

Олег Чернат/Антон Олюха (Украина) – Марцин Анджейчак/Леон Заорски (Польша, 3) 6:4, 5:7, 10-6

Анастасия Дубровская/Полина Гонтарик (Украина) – Антонина Чайка/Амелия Пашун (Польша) 4:6, 7:5, 3-10

Святослав Колядинский/Артём Старжегородский (Украина) – Матеуш Митон/Мацей Заребски (Польша) 2:6, 2:6

Алеся Рева/Анастасия Дегтярёва (Украина/Россия) – Амелия Цесельчик/Мартина Мацкевич (Польша, 3) 5:7, 5:7

Роттердам, Нидерланды (U14; Category 3; Hard – Indoor)

Основная сетка. 2 круг

Серафима Бобровникова (Украина, 5) – Северин Деппнер (Франция, Q) 5:7, 3:6

Пары. Основная сетка. 2 круг

Георгий Назаров/Адам Фарагкао (Украина/Канада, 6) – Вис Картон/Йелле Мостманс (Бельгия) 6:3, 5:7, 3-10

Оре, Франция (U12; Category 1; Hard – Indoor)

Основная сетка. 3 круг

Мария Сидельник (Украина, Q) – Элишка Форейткова (Чехия) 1:6, 0:6

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Владимир Домбровский/Марко Драгович (Украина/Черногория) – Матуш Чепелик/Ян Растица (Чехия) 2:6, 1:6

Гомель, Беларусь (U12; Category 2; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Вероника Павленко (Украина) – Марта Мария Макарова (Россия) 0:6, 1:6

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Роман Филима/Даниэль Тазабеков (Украина/Казахстан) – Денис Наволокин/Егор Щербаков (Россия) 5:7, 6:3, 10-6

Вероника Павленко/Юлия Жердецких (Украина/Россия) – Любовь Мурашко/Татьяна Мурашко (Беларусь) 7:6(2), 2:6, 0-10

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