Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 27 февраля. Результаты дня
Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
Москва, Россия ($25,000; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Анна Познихиренко/Вивиан Хайзен (Украина/Германия, 2) – Екатерина Казионова/Елена Малыгина (Россия/Эстония) 6:2, 6:2
Ираклион, Греция ($15,000; Hard/Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Никита Маштаков (Украина, 6) – Антонио Кайетано Марч (Эквадор) 5:7, 4:6
Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Алексей Крутых (Украина, 7) – Симон Йитбарек (Швеция) 6:1, 6:2
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Алексей Крутых/Владимир Ужиловский (Украина) – Даниэле Капеччи/Франческо Маэстрелли (Италия) 6:2, 3:6, 11-9
Юрий Джавакян/Шалва Джанашия (Украина/Россия) – Александр Игошин/Евгений Тюрнев (Россия, 3) отказ
Трнава, Словакия ($15,000; Hard – Indoor)
Основная сетка. 2 круг
Виталий Сачко (Украина, 7) – Леандро Риеди (Швейцария) 6:1, 6:3
Данил Калениченко (Украина, 4) – Ник Разборшек (Словения) 6:4, 6:4
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Виталий Сачко/Виталий Щерба (Украина, 4) – Петр Михнев/Эндрю Паульсон (Чехия) отказ
Стокгольм, Швеция (U14; Super Category; Hard – Indoor)
Основная сетка. 3 круг
Александр Пономарь (Украина, 3) – Крис Спиру (Греция, 13) 6:4, 6:0
Анастасия Фирман (Украина, 4) – Лена Коуто (Португалия) 7:6(1), 6:4
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Александр Пономарь/Тео Папамаламис (Украина/Франция, 2) – Лука Преда/Кэлин Теодор Штырбу (Румыния) 6:0, 6:0
Иерусалим, Израиль (U14; Category 2; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Маргарита Охендовская (Украина, 3) – Ротем Коэн (Израиль, 6) 7:5, 6:0
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Максим Потенко/Никита Скляренко (Украина/Кипр) – Марк Изтор Лундер/Макарий Оверченко (Словения/Россия, 2) 6:4, 6:2
Павел Риштий/Андрей Рогацкий (Украина/Россия) – Эял Шумилов/Тим Вайсман (Израиль) 0:6, 0:6
Маргарита Охендовская/Ева Заболотная (Украина/Молдова, 2) – Екатерина Денесюк/Анна Мария Федотова (Россия/Доминиканская Республика) 0:1 (отказ)
Собота, Польша (U14; Category 3; Hard – Indoor)
Основная сетка. 2 круг
Антон Олюха (Украина, Q) – Мартин Анджейчак (Польша) 6:4, 3:6, 6:7(7)
Глеб Коваленко (Украина, 8) – Мацей Заребски (Польша) 0:6, 1:6
Алеся Рева (Украина, 8) – Луция Градецка (Словакия) 6:1, 3:6, 7:6(4)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Максим Калабишка/Александр Высоченко (Украина, 4) – Одо Чапрацки/Якуб Еджейчак (Польша) 3:6, 1:6
Олег Чернат/Антон Олюха (Украина) – Марцин Анджейчак/Леон Заорски (Польша, 3) 6:4, 5:7, 10-6
Анастасия Дубровская/Полина Гонтарик (Украина) – Антонина Чайка/Амелия Пашун (Польша) 4:6, 7:5, 3-10
Святослав Колядинский/Артём Старжегородский (Украина) – Матеуш Митон/Мацей Заребски (Польша) 2:6, 2:6
Алеся Рева/Анастасия Дегтярёва (Украина/Россия) – Амелия Цесельчик/Мартина Мацкевич (Польша, 3) 5:7, 5:7
Роттердам, Нидерланды (U14; Category 3; Hard – Indoor)
Основная сетка. 2 круг
Серафима Бобровникова (Украина, 5) – Северин Деппнер (Франция, Q) 5:7, 3:6
Пары. Основная сетка. 2 круг
Георгий Назаров/Адам Фарагкао (Украина/Канада, 6) – Вис Картон/Йелле Мостманс (Бельгия) 6:3, 5:7, 3-10
Оре, Франция (U12; Category 1; Hard – Indoor)
Основная сетка. 3 круг
Мария Сидельник (Украина, Q) – Элишка Форейткова (Чехия) 1:6, 0:6
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Владимир Домбровский/Марко Драгович (Украина/Черногория) – Матуш Чепелик/Ян Растица (Чехия) 2:6, 1:6
Гомель, Беларусь (U12; Category 2; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Вероника Павленко (Украина) – Марта Мария Макарова (Россия) 0:6, 1:6
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Роман Филима/Даниэль Тазабеков (Украина/Казахстан) – Денис Наволокин/Егор Щербаков (Россия) 5:7, 6:3, 10-6
Вероника Павленко/Юлия Жердецких (Украина/Россия) – Любовь Мурашко/Татьяна Мурашко (Беларусь) 7:6(2), 2:6, 0-10
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