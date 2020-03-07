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Теннис

Монтеррей. Свитолина и Конта снялись с парного четвертьфинала

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 07:24

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Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка матча Украина – Китайский Тайбэй

Теннисистки продолжат выступление в Мексике только в одиночном разряде.

В ¼ финала украинско-британская пара должна была сыграть с дуэтом из Чехии Мария Боузкова / Рената Ворачова. Официальная причина отказа – травма правого колена у Конты.

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Во втором круге в Монтеррее в одиночной сетке Элина Свитолина сыграет с белоруской Ольгой Говорцовой.

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Фото: Abierto GNP Seguros.

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Источник: btu.org.ua
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