Монтеррей. Свитолина и Конта снялись с парного четвертьфинала

Новости

Лион. Костюк и Кужмова будут бороться за выход в парный финал

Индиан-Уэллс. Цуренко сыграет в четвертьфинале соревнований

Монтеррей. Свитолина вышла в четвертьфинал турнира

Кубок Дэвиса. Состоялась жеребьевка матча Украина – Китайский Тайбэй

Теннисистки продолжат выступление в Мексике только в одиночном разряде.



В ¼ финала украинско-британская пара должна была сыграть с дуэтом из Чехии Мария Боузкова / Рената Ворачова. Официальная причина отказа – травма правого колена у Конты.

Во втором круге в Монтеррее в одиночной сетке Элина Свитолина сыграет с белоруской Ольгой Говорцовой.

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Фото: Abierto GNP Seguros.