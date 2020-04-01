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Теннис

ITF откладывает возобновление турниров на середину июля

Евгений НикитюкНет комментариев
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После объявления об отмене Уимблдона, а также совместного заявления ATP и WTA о продлении паузы до 13 июля в связи с пандемией COVID-19, ITF также приняла решение отменить турниры до этой даты.

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Помимо отмены профессиональных турниров ITF World Tennis Tour, юниорских турниров, соревнований ITF Seniors Tour и турниров среди теннисистов-колясочников, будут перенесены чемпионат мира по пляжному теннису, а также зональные турниры в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации.

> Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

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Источник:
www.itftennis.com

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Источник: btu.org.ua
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