ITF откладывает возобновление турниров на середину июля

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Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

ATP и WTA продлевают паузу в Турах до 13 июля

Официально: организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира

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Международная теннисная федерация продолжает паузу в соревнованиях из-за пандемии COVID-19



После объявления об отмене Уимблдона, а также совместного заявления ATP и WTA о продлении паузы до 13 июля в связи с пандемией COVID-19, ITF также приняла решение отменить турниры до этой даты.

Помимо отмены профессиональных турниров ITF World Tennis Tour, юниорских турниров, соревнований ITF Seniors Tour и турниров среди теннисистов-колясочников, будут перенесены чемпионат мира по пляжному теннису, а также зональные турниры в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации.

> Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA



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Источник:

www.itftennis.com