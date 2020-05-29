Расписание матчей 30 мая на теннисном турнире в Ирпене

Новости
Сегодня, 20:19
Катерина Дятлова: "Очень рада, что мне представился шанс сыграть на турнире в Ирпене"
Сегодня, 19:36
Элина Свитолина: "Сейчас я усиленно занимаюсь в зале, чтобы быть физически готовой к выходу на корт"
Сегодня, 19:08
UTF Ladies Invitational. Дятлова оформила победу в матче с Берген
Сегодня, 16:48
Катерина Козлова сыграет на выставочном турнире в Сербии
Завтра в Теннисном центре ФТУ продолжится борьба на соревнованиях “UTF Ladies Invitational”.
Расписание матчей. День 4
Начало в 10:00
Группа В: Марта Костюк – Марианна Закарлюк
Начало не раньше 11:30
Группа А: Людмила Киченок – Виктория Петренко
Начало не раньше 13:00
Группа А: Леся Цуренко – Дарья Лопатецкая
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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation
Фото: ФТУ.