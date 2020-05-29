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Теннис

Расписание матчей 30 мая на теннисном турнире в Ирпене

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Сегодня, 20:19

Катерина Дятлова: "Очень рада, что мне представился шанс сыграть на турнире в Ирпене"

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Катерина Козлова сыграет на выставочном турнире в Сербии

Завтра в Теннисном центре ФТУ продолжится борьба на соревнованиях “UTF Ladies Invitational”.

Расписание матчей. День 4

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Начало в 10:00
Группа В: Марта Костюк – Марианна Закарлюк

Начало не раньше 11:30
Группа А: Людмила Киченок – Виктория Петренко

Начало не раньше 13:00
Группа А: Леся Цуренко – Дарья Лопатецкая

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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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