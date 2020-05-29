Расписание матчей 30 мая на теннисном турнире в Ирпене

Новости

Катерина Дятлова: "Очень рада, что мне представился шанс сыграть на турнире в Ирпене"

Элина Свитолина: "Сейчас я усиленно занимаюсь в зале, чтобы быть физически готовой к выходу на корт"

UTF Ladies Invitational. Дятлова оформила победу в матче с Берген

Катерина Козлова сыграет на выставочном турнире в Сербии

Завтра в Теннисном центре ФТУ продолжится борьба на соревнованиях “UTF Ladies Invitational”.



Расписание матчей. День 4

Начало в 10:00

Группа В: Марта Костюк – Марианна Закарлюк

Начало не раньше 11:30

Группа А: Людмила Киченок – Виктория Петренко

Начало не раньше 13:00

Группа А: Леся Цуренко – Дарья Лопатецкая

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Источник:

facebook.com/UkrainianTennisFederation

Фото: ФТУ.