На женском теннисном турнире в Ирпене отменены все матчи субботы

Новости
Вчера, 20:42
Расписание матчей 31 мая на теннисном турнире в Ирпене
29.05.20 20:19
Катерина Дятлова: "Очень рада, что мне представился шанс сыграть на турнире в Ирпене"
29.05.20 19:36
Элина Свитолина: "Сейчас я усиленно занимаюсь в зале, чтобы быть физически готовой к выходу на корт"
29.05.20 19:08
UTF Ladies Invitational. Дятлова оформила победу в матче с Берген
Из-за дождя организаторы переносят все поединки, запланированные на сегодня, на воскресенье.
Напомним, что в рамках программы 30 мая должны были состоятся 3 матча:
Группа В: Марта Костюк – Марианна Закарлюк
Группа А: Людмила Киченок – Виктория Петренко
Группа А: Леся Цуренко – Дарья Лопатецкая
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Фото: ФТУ.