На женском теннисном турнире в Ирпене отменены все матчи субботы

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Расписание матчей 31 мая на теннисном турнире в Ирпене

Катерина Дятлова: "Очень рада, что мне представился шанс сыграть на турнире в Ирпене"

Элина Свитолина: "Сейчас я усиленно занимаюсь в зале, чтобы быть физически готовой к выходу на корт"

UTF Ladies Invitational. Дятлова оформила победу в матче с Берген

Из-за дождя организаторы переносят все поединки, запланированные на сегодня, на воскресенье.



Напомним, что в рамках программы 30 мая должны были состоятся 3 матча:

Группа В: Марта Костюк – Марианна Закарлюк

Группа А: Людмила Киченок – Виктория Петренко

Группа А: Леся Цуренко – Дарья Лопатецкая

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Фото: ФТУ.