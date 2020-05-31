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Теннис

На женском теннисном турнире в Ирпене отменены все матчи субботы

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 20:42

Расписание матчей 31 мая на теннисном турнире в Ирпене

29.05.20 20:19

Катерина Дятлова: "Очень рада, что мне представился шанс сыграть на турнире в Ирпене"

29.05.20 19:36

Элина Свитолина: "Сейчас я усиленно занимаюсь в зале, чтобы быть физически готовой к выходу на корт"

29.05.20 19:08

UTF Ladies Invitational. Дятлова оформила победу в матче с Берген

Из-за дождя организаторы переносят все поединки, запланированные на сегодня, на воскресенье.

Напомним, что в рамках программы 30 мая должны были состоятся 3 матча:

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Группа В: Марта Костюк – Марианна Закарлюк
Группа А: Людмила Киченок – Виктория Петренко
Группа А: Леся Цуренко – Дарья Лопатецкая

> Теннисные туры и выставочные турниры во время паузы в сезоне: все новости по теме

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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