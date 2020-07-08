Документальный фильм про первых ракеток мира будет доступен для просмотра со следующей недели

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05.07.20 21:27
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В прошлом году документальный фильм “Разгадывая Афину” (Unraveling Athena) был представлен на кинофестивале в Майами. С тех пор он был показан еще на нескольких фестивалях, победив в различных номинациях. Фильм включает себя интервью с 20-ю первыми ракетками мира в одиночном и парном рейтингах WTA.
С 13 июля “Разгадывая Афину” будет доступен для просмотра пользователям Amazon Prime Video в Великобритании и других странах Европы, а с 11 августа посмотреть фильм смогут жители США на AppleTV, Amazon, GooglePlay и других цифровых платформах.
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Источник:
www.wtatennis.com