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Теннис

Маленький город в США примет турнир WTA International

Евгений НикитюкНет комментариев
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В Николасвилле впервые состоится турнир серии WTA

Представители “Top Seed Tennis Club”, который находится Николасвилле (население ~30 тыс. человек), штат Кентукки, сообщили, что на кортах их клуба 10-16 августа будет проходить турнир WTA категории International.

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В аналогичные даты турнир WTA должен состояться и в Праге. Таким образом, на второй игровой неделе после возобновления сезона пройдёт два турнира. Отметим, что в феврале данный клуб принимал крупный женский теннисный турнир ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000.

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Фото: Top Seed Tennis Club.

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Источник: btu.org.ua
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