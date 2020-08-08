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Теннис

Палермо. Мартич и Контавейт поспорят за место в финале

Евгений НикитюкНет комментариев
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На турнире WTA в Италии проходят четвертьфинальные матчи

Palermo Ladies Open – International
Палермо, Италия • 3-9 августа • грунт • $225,500
Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Четвертьфинал

Петра Мартич (Хорватия, 1) – Александра Саснович (Беларусь, Q) 7:6(5), 7:6(3)
Анетт Контавейт (Эстония, 4) – Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) 6:1, 4:6, 6:1
Фиона Ферро (Франция) – Сара Эррани (Италия, WC) 6:4, 6:1

Петра Мартич и Анетт Контавейт проведут вторую встречу в текущем сезоне: в феврале хорватка оказалась сильнее эстонской теннисистки в четвертьфинале турнира в Дубае. Там же Мартич провела свой единственный полуфинал в 2020 году.

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Фиона Ферро во второй раз обыграла Сару Эррани: в прошлом сезоне француженка победила соперницу в квалификации соревнований в Рабате. Это будет третий полуфинал в карьере Ферро, в котором она сыграет с победительницей встречи между Даяной Ястремской и Камилой Джорджи.

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Фото: Palermo Ladies Open.

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Источник: btu.org.ua
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