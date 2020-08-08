Палермо. Мартич и Контавейт поспорят за место в финале

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Прага. Цуренко и Костюк сыграют в квалификации

Элина Свитолина отказалась от выступления на US Open

Даяна Ястремская: "Я была очень уставшей, поэтому старалась играть так агрессивно и интенсивно, насколько было возможно"

Палермо. Ястремская вышла в четвертьфинал турнира

На турнире WTA в Италии проходят четвертьфинальные матчи



Palermo Ladies Open – International

Палермо, Италия • 3-9 августа • грунт • $225,500

Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Мартич (Хорватия, 1) – Александра Саснович (Беларусь, Q) 7:6(5), 7:6(3)

Анетт Контавейт (Эстония, 4) – Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) 6:1, 4:6, 6:1

Фиона Ферро (Франция) – Сара Эррани (Италия, WC) 6:4, 6:1

Петра Мартич и Анетт Контавейт проведут вторую встречу в текущем сезоне: в феврале хорватка оказалась сильнее эстонской теннисистки в четвертьфинале турнира в Дубае. Там же Мартич провела свой единственный полуфинал в 2020 году.

Фиона Ферро во второй раз обыграла Сару Эррани: в прошлом сезоне француженка победила соперницу в квалификации соревнований в Рабате. Это будет третий полуфинал в карьере Ферро, в котором она сыграет с победительницей встречи между Даяной Ястремской и Камилой Джорджи.

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Фото: Palermo Ladies Open.