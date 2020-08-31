Острава. Стаховский одержал победу в своем стартовом матче

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Сергей Стаховский успешно стартовал на “челленджере” в Чехии.



Ostrava Open 2020 by Moneta – ATP Challenger Tour

Острава, Чехия • 31 августа – 6 сентября • грунт •

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг

Сергей Стаховский (Украина, 8) – Петер Полански (Канада) 4-6, 6-4, 6-3

Поединок продолжался 2 часа. Уступив с одним брейком в первой партии, Стаховский оформил по брейку во втором и третьем сетах.









Фото: Hungarian Tennis.