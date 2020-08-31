Острава. Стаховский одержал победу в своем стартовом матче

Новости
Вчера, 18:58
Катарина Завацкая: "Перед матчем с Рыбакиной я не чувствую какой-то неуверенности в себе"
29.08.20 09:00
Все семь украинок будут стартовать на US Open в понедельник
28.08.20 21:59
US Open. Сёстры Киченок сыграют в парном разряде
28.08.20 19:08
Прага. Снигур и Лопатецкая стартуют в основной сетке
Сергей Стаховский успешно стартовал на “челленджере” в Чехии.
Ostrava Open 2020 by Moneta – ATP Challenger Tour
Острава, Чехия • 31 августа – 6 сентября • грунт •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Первый круг
Сергей Стаховский (Украина, 8) – Петер Полански (Канада) 4-6, 6-4, 6-3
Поединок продолжался 2 часа. Уступив с одним брейком в первой партии, Стаховский оформил по брейку во втором и третьем сетах.
Фото: Hungarian Tennis.