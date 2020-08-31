Понедельник, 31 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисОстрава. Стаховский одержал победу в своем стартовом матче
Теннис

Острава. Стаховский одержал победу в своем стартовом матче

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 18:58

Катарина Завацкая: "Перед матчем с Рыбакиной я не чувствую какой-то неуверенности в себе"

29.08.20 09:00

Все семь украинок будут стартовать на US Open в понедельник

28.08.20 21:59

US Open. Сёстры Киченок сыграют в парном разряде

28.08.20 19:08

Прага. Снигур и Лопатецкая стартуют в основной сетке

Сергей Стаховский успешно стартовал на “челленджере” в Чехии.

Ostrava Open 2020 by Moneta – ATP Challenger Tour
Острава, Чехия • 31 августа – 6 сентября • грунт •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Читайте также:  Лион. Кенин и Фридсам сыграют в решающем матче

Первый круг
Сергей Стаховский (Украина, 8) – Петер Полански (Канада) 4-6, 6-4, 6-3

Поединок продолжался 2 часа. Уступив с одним брейком в первой партии, Стаховский оформил по брейку во втором и третьем сетах.

Острава. Стаховский одержал победу в своем стартовом матче
 

Фото: Hungarian Tennis.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать + 7 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Прямая трансляция: Сергей Стаховский – Петер Полански. Острава. Первый круг

US Open. Марта Костюк против Дарьи Касаткиной в первом круге: превью матча

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 31 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Прага. Снигур проигрывает в стартовом матче

US Open. Катерина Козлова против Уитни Осигве в первом круге: превью матча

Закрыть