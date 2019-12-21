Новое на сайте

еще
Суббота, 21 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортХэмилтон: Хочется сделать наш спорт разнообразным
Автоспорт

Хэмилтон: Хочется сделать наш спорт разнообразным

AdminНет комментариев
Добавлено

Льюис Хэмилтон надеется, что в будущем состав гонщиков Формулы 1 станет более разнообразным…

Льюис Хэмилтон: «Мне хотелось бы помочь молодым людям, сделать наш спорт более разнообразным, более доступным.

На церемонии награждения FIA Gala я встретил азиатскую семью и подумал: «Обычно я был здесь единственным, у кого не белый цвет кожи». Если вам это кажется смешным, то я всю жизнь так живу. Для меня это обычно. И видеть на церемонии людей с цветной кожей очень приятно – чернокожие они или азиаты. Приятно, что и в этот мир проникает разнообразие, ведь он открыт для всех.

Читайте также:  В боксах McLaren произошёл пожар

Возможно, в какой-то момент в Формуле 1 появится молодая и быстрая женщина – и опередит всех. Разве это не здорово?»

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Маркус Эриксон: В 2020-м я сосредоточусь на Indycar

Даниэль Риккардо: В 2020-м мы поднимемся на подиум

Фелипе Масса: Скорее Алонсо в Формуле Е, чем я в «Дакаре»

Какой будет новая Ferrari «проект 671»?

Зак Браун приобрёл тур по базе Red Bull Racing

Закрыть