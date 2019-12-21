Хэмилтон: Хочется сделать наш спорт разнообразным

Льюис Хэмилтон надеется, что в будущем состав гонщиков Формулы 1 станет более разнообразным…

Льюис Хэмилтон: «Мне хотелось бы помочь молодым людям, сделать наш спорт более разнообразным, более доступным.

На церемонии награждения FIA Gala я встретил азиатскую семью и подумал: «Обычно я был здесь единственным, у кого не белый цвет кожи». Если вам это кажется смешным, то я всю жизнь так живу. Для меня это обычно. И видеть на церемонии людей с цветной кожей очень приятно – чернокожие они или азиаты. Приятно, что и в этот мир проникает разнообразие, ведь он открыт для всех.

Возможно, в какой-то момент в Формуле 1 появится молодая и быстрая женщина – и опередит всех. Разве это не здорово?»