Нико Росберг снимется в немецком телешоу

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг снимется в популярном немецком телешоу “Die Hohle der Lowen”, сыграв роль одного из инвесторов.

Суть шоу в том, что предприниматели защищают свои бизнес-проекты перед группой из пяти инвесторов, которые решают, стоит ли вкладывать средства в их компанию.

Шоу “Die Hohle der Lowen” выходит еженедельно на канале VOX, каждый вторник в 20:15.

Ich freue mich, dass ich als Investor bei der nächsten Staffel “Die Höhle der Löwen” dabei sein werde! 🙌 I am happy to join the German version of Shark Tank – “The Lions’ Cave” 😉 @voxdhdl #DHDL pic.twitter.com/Y5P54UufOP

— Nico Rosberg (@nico_rosberg) December 18, 2019