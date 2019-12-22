Вассёр: Кими будет выступать столько, сколько захочет

Швейцарские болельщики считают, что команде Sauber очень повезло, когда после череды неудачных сезонов её новым руководителем в июне 2017 года стал Фредерик Вассёр. После этого дела пошли в гору.

Теперь команда называется Alfa Romeo, регулярно зарабатывает очки и минувший сезон завершила на 8-м месте Кубка конструкторов, заметно опередив Haas F1, хотя и уступив Racing Point 16 очков. Хотя стоит сделать оговорку, что Кими Райкконен принёс в общую копилку в три раза больше призовых баллов, чем Антонио Джовинацци.

На базе в Хинвиле работает 485 сотрудников, и в целом там в последнее время царит вполне нормальная атмосфера, хотя понятно, что настроение коллектива напрямую зависит от результатов на трассе.

За то время, пока Вассёр руководит командой, её штат увеличился в полтора раза, её авторитет в паддоке восстановлен, и это во многом заслуга 51-летнего француза, жёсткого прагматика, не расположенного к несбыточным мечтаниям, который ставит перед Alfa Romeo реалистичные задачи.

Когда Вассёра спросили, каких гонщиков в идеале он бы хотел видеть в составе своей команды, он ответил с улыбкой: «Какой смысл в том, что я сейчас назову имена двух лучших пилотов? Уже после трёх гонок за рулём наших машин они так сильно расстроятся, что, наверное, уйдут из команды!

Наша задача на 2020 год – завершить сезон на 6-м или 7-м месте Кубка конструкторов, и для этого нам нужны два гонщика, которые, выполняя эту задачу, хорошо ладили бы друг с другом. Антонио заметно прибавил после летнего перерыва, а Кими будет выступать столько, сколько захочет. И не так уж важно, кто сколько заработал очков – важно, какое место в итоге заняла команда».