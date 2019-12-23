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Автоспорт

Александер Элбон: Мне не хватает подиума

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Александер Элбон рассказал о самых ярких моментах дебютного сезона и планах на праздники…

Александер Элбон: «Яркие моменты сезона? В Хоккенхайме была отличная гонка. Я впервые гонялся в дождевых условиях и боролся за четвёртое место. Хотя я проиграл, мне всё равно понравилась гонка.

Второй момент – это, конечно, смена команды по ходу сезона, поэтому мне понравился уик-энд в Спа – тогда было много шума. Конечно, это не лучшая для меня гонка в плане скорости, но всё прошло без проблем.

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И, наконец, Гран При Бразилии, где всё шло успешно до предпоследнего круга. Здорово бороться с Хэмилтоном. Конечно, хотелось подняться на подиум, но всё так как есть, и я двигаюсь дальше. Мне не хватает подиума. Я командный игрок и хочу зарабатывать очки для команды. Мне хочется, чтобы мы добивались отличных результатов в Кубке конструкторов.

В целом, мне понравилась трасса в Мельбурне. Там прошла первая в сезоне гонка – возможно, именно поэтому всё казалось интереснее. В Мексике тоже классная трасса. Что касается следующего года, я с нетерпением жду поездку во Вьетнам – мы будем выступать на новом автодроме. К тому же это почти мой домашний этап, ведь до Таиланда не так далеко.

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Планы на межсезонье? Прежде всего, я хочу провести некоторое время с семьёй. На Новый год я планирую поехать в Японию и немного отдохнуть в Токио, а затем посетить несколько храмов в Киото – культурно провести время».

Источник:www.f1news.ru
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