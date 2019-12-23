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Ландо Норрис: Мы превзошли собственные ожидания

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Гонщик McLaren Ландо Норрис очень неплохо провёл свой дебютный сезон в Формуле 1, заняв 11-е место в личном зачёте, и болельщики разных стран даже выбрали его «Новичком года» по версии официального сайта чемпионата. В интервью Top Gear 20-летний британский гонщик McLaren признал, что результаты в 2019 превысили все ожидания.

«Первый год был похож на американские горки, но мне всё понравилось, – сказал Ландо. – Я действительно не знал, чего ожидать от себя и от команды, но полагаю, что мы превзошли собственные ожидания. Конечно, в первом сезоне были моменты, с которыми я бы хотел справляться лучше, но, готовясь к следующему году, я чувствую уверенность, что я всё это смогу исправить.

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У меня всегда очень строгий подход к оценке своей работы. Терпеть не могу, когда люди говорят, что я неплохо справился, если я знаю, что это не так. Иногда даже они знают, что это не так, но хотят сделать мне приятное и подбодрить.

Я просто реалист и если знаю, что сработал недостаточно хорошо, тогда я очень недоволен собой. Когда нужно добиваться более высоких результатов, лучший способ – критическое отношение к самому себе. Это заставляет упорнее трудиться, эффективнее взаимодействовать с командой – тогда есть надежда, что в следующей квалификации или гонке удастся выступить лучше».

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McLaren не имеет статуса заводской команды, хотя компания McLaren Automotive выпускает отличные спорткары – вне всяких сомнений, Карлос Сайнс и Ландо Норрис в 2019 году заслужили право разъезжать на этих роскошных автомобилях.

«Мне очень повезло, что в McLaren мне предоставили машину модели 570S – я за это очень благодарен, – подтвердил Ландо. – Когда я возвращаюсь домой, в Великобританию, я езжу на ней. У меня также есть Renault Megane, но понятно, что я всегда предпочитаю McLaren».

Источник:www.f1news.ru
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