Мика Хаккинен: Результаты к Alfa Romeo придут

Прошедший сезон Кими Райкконен завершил двенадцатым в личном зачёте, а его лучшим результатом стало четвёртое место в Гран При Бразилии. Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен уверен, что Alfa Romeo продолжит прогрессировать и в будущем добьётся более высоких результатов.

Мика Хаккинен: «Нет сомнений, что Кими великолепно провёл сезон, особенно если сравнить его результаты с результатами напарника. Интересно, какими были бы результаты, если бы он выступал в одной команде с Льюисом Хэмилтоном? Можно провести много расчётов и рассуждений на эту тему, но я считаю, что Кими в этом году выступал здорово.

Судя по всему, он получает удовольствие от своей работы, хотя заставить себя без перерыва путешествовать по всему миру – серьёзное испытание для психики. Но Кими работал на очень высоком уровне, проявив себя командным игроком.

В Alfa Romeo хорошие специалисты, поэтому я думаю, что у команды есть всё необходимое, чтобы добиться более высоких результатов. Полагаю, они продолжат модернизировать машину, поскольку у команды, судя по всему, нет проблем с финансированием. Я не вхож в команду Alfa Romeo и не знаю, какие у них планы, но уверен, что рано или поздно результаты к ней придут».