Гонщики Williams поздравляют с праздниками

Пресс-служба Williams опубликовала поздравления болельщикам, записанное Робертом Кубицей, Николасом Латифи, Джорджем Расселлом и Джейми Чэдвик…
Роберт Кубица: «Я желаю вам всего наилучшего! С Рождеством и Новым годом!»
Николас Латифи: «Хочу поблагодарить всех за поддержку на протяжении года – мы очень это ценим. С Рождеством и Новым годом! Проведите время с семьей в праздники. Увидимся в 2020-м!»
Джордж Расселл: «Я поздравляю всех болельщиков Williams с Рождеством и желаю счастливого Нового года! Спасибо, что вы продолжаете поддерживать команду. Сезон получился сложным, но мы вернёмся в борьбу в следующем году. Увидимся в 2020-м!»