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Четверг, 26 декабря, 2019
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Автоспорт

Гонщики Williams поздравляют с праздниками

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Пресс-служба Williams опубликовала поздравления болельщикам, записанное Робертом Кубицей, Николасом Латифи, Джорджем Расселлом и Джейми Чэдвик…

Роберт Кубица: «Я желаю вам всего наилучшего! С Рождеством и Новым годом!»

Николас Латифи: «Хочу поблагодарить всех за поддержку на протяжении года – мы очень это ценим. С Рождеством и Новым годом! Проведите время с семьей в праздники. Увидимся в 2020-м!»

Джордж Расселл: «Я поздравляю всех болельщиков Williams с Рождеством и желаю счастливого Нового года! Спасибо, что вы продолжаете поддерживать команду. Сезон получился сложным, но мы вернёмся в борьбу в следующем году. Увидимся в 2020-м!»

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Джейми Чэдвик: «С Рождеством! Спасибо вам за поддержку на протяжении всего 2019 года».

Источник:www.f1news.ru
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