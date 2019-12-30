Клэр Уильямс: Надо учиться на собственных ошибках

2019 год по всем показателям (разве что кроме скорости работы механиков на пит-стопах) был одним из худших в истории Williams. Машина была настолько неэффективной, что Джордж Расселл и Роберт Кубица могли реально бороться только друг с другом, заметно отставая от гонщиков других команд. Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс надеется, что работа, проделанная по ходу минувшего сезона, позволит добиться улучшений в 2020-м.

Клэр Уильямс: «Когда позади трудный год, вы должны всё-таки извлечь какой-то позитивный опыт и сделать выводы. Думаю, команда и все, кто с нами сотрудничает, проделали большую работу по выявлению проблем, а это требовало реалистичного и честного подхода, и как следует потрудились, чтобы их решить.

Объём этой работы, которая идёт на базе команды, огромен, но, к сожалению, люди её не видели, когда в воскресенье днём включали телевизоры, чтобы посмотреть гонку. Но мы стараемся перестроить команду и в следующем году добиться, чтобы настроение у всех было намного лучше.

Но для меня одним из самых важных моментов в этом году, наверное, было то, что команда Williams однозначно продемонстрировала бойцовские качества, что мы не сдаёмся в трудные времена, а лишь сражаемся ещё упорнее. И я искренне верю в то, что упорство позволит добиться успеха.

Однозначно, успех приходит, только когда вы преодолеваете трудности, потому что вы должны учиться на собственных ошибках, а в уходящем году мы через это прошли, но команда смогла сохранить боевой дух и настрой. Думаю, это позволит двигаться вперёд, и я надеюсь, что 2020 год сложится для нас намного лучше».