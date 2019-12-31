В FIA заработали на штрафах 124 тысячи евро

В сезоне 2019 года стюарды наложили 83 штрафа – с потерей мест на старте, прибавкой времени на финише – и финансовых штрафов для команд.

Ни один из производителей моторов не смог провести сезон без санкций за внеплановые замены. Среди клиентов Mercedes Серхио Перес использовал больше всех силовых установок – пять. У клиентов Ferrari это был Антонио Джовинацци – четыре. Renault понадобилось шесть силовых установок на сезон вместо трёх разрешённых, а Honda – семь.

Только Льюис Хэмилтон и Роман Грожан вписались в отведённый лимит, избежав штрафов за дополнительные замены. Больше всех штрафов получил Даниил Квят, использовав за сезон семь двигателей внутреннего сгорания, турбин и MGU-H, шесть MGU-K, по три накопителя энергии и блока управляющей электроники.

Всего за 21 Гран При было использовано 88 двигателей, 79 турбокомпрессоров и MGU-H, 60 MGU-K и 50 батарей.

Штрафные проезды по пит-лейн (их было всего пять) и Stop&Go (их было два) сейчас почти не используются. Гораздо чаще гонщики получали штрафы в пять или десять секунд – за сезон таких штрафов было 27.

60 раз стюарды аннулировали время на круге, когда гонщики выезжали за пределы трассы.

На финансовых штрафах в FIA заработали 124400 евро. Больше всех федерации заплатила Ferrari – 80 тысяч евро, в том числе 50 тысяч за ошибку при декларации количества топлива в баках машины Леклера перед гонкой в Абу-Даби.