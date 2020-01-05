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Дакар стартовал!

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4 января в древнем городе Джидда в Саудовской Аравии стартовал международный ралли-марафон Дакар. На старт вышли 342 транспортных средства – 144 мотоцикла, 23 квадроцикла, 83 автомобиля, 46 SxS и 46 грузовиков. Среди гонщиков представители 68 стран. Больше всего французов – 109, на втором месте испанцы – 75 – в том числе Фернандо Алонсо, и голландцы – 50 спортсменов.

Россияне представлены в разных зачётах. В зачете внедорожников Владимир Васильев проедет с украинцем Виталием Евтеховым на Mini All4 Racing, там же выступают экипажи Дениса Кротова и Александра Доросинского. Константин Жильцов ассистирует пилоту из Саудовской Аравии Язиду Аль-Раджи. В зачете мотовездеходов (Т3) участвуют Сергей Карякин и Антон Власюк, Алексей Шмотьев, Федор Воробьев и Кирилл Шубин, Илья Русс и Антон Яращук. В категории мотоциклов поедет Дмитрий Агошков.

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Самое большое представительство России в категории грузовиков, где у «КАМАЗ мастер» четыре экипажа: Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Владимир Рыбаков; Андрей Каргинов, штурман Андрей Мокеев, механик Игорь Леонов; Антон Шибалов, штурман Дмитрий Никитин, механик Иван Татаринов; Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов.

Стартовая церемония потребовала времени – первый мотоциклист отправился в гонку в 14:00, а последний грузовик – после полуночи. Впереди первый этап – 752 километра в окрестностях прибрежного города Янбу, включая спецучасток в 319 км. На первом этапе большой перепад высот – гонщики поднимутся на высоту 2000 метров над уровнем моря возле заповедника Джабаль Радва.

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Дакар финиширует 17 января.

Источник:www.f1news.ru
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