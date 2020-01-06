Маттиа Бинотто: Наши пит-стопы недостаточно хороши

В минувшем сезоне в Red Bull Racing установили новый рекорд продолжительности пит-стопа, обслужив машину Макса Ферстаппена в Бразилии за 1,82 секунды. Уникальность этого достижения подчёркивает тот факт, что за весь сезон лишь семь пит-стопов продолжались меньше двух секунд – пять раз так сработали механики Red Bull и дважды – механики Williams.
Red Bull Racing уверенно возглавляет рейтинг и по среднему времени пит-стопов за сезон – механики этой команды работали очень уверенно.
В Mercedes не стремились к рекордно коротким пит-стопам, сделав ставку на стабильность обслуживания машин и минимизацию числа пит-стопов. Износ резины у машин Mercedes был низким, что позволяло реже заезжать в боксы, а по среднему времени продолжительности пит-стопов за сезон команда уступает лишь Red Bull.
Лишь на четвёртой строчке в этом рейтинге механики Ferrari, но если в 2018-м они были единственными, кому удалось обслужить машину менее, чем за две секунды, то в 2019-м лучший пит-стоп Скудерии – 2,08 секунды – не попал даже в десятку. Руководитель команды Маттиа Бинотто по ходу сезона признал: «Наши пит-стопы недостаточно хороши. Несколько раз они продолжались больше шести секунд – это неприемлемо для Ferrari. Чтобы побеждать, вы должны быть совершенны во всём. Это не вопрос способностей. Это вопрос обучения, анализа, инструментов, процедур. В следующем году мы должны серьёзно прибавить».
Интересно, что механики второй команды Red Bull работают заметно менее эффективно – Toro Rosso на предпоследнем месте по среднему времени пит-стопа. Ну а слабее всех сработали в Alfa Romeo – и по лучшему времени, и по среднему.
Среднее время проведения пит-стопов в 2019-м
Команда
Среднее время пит-стопа
Всего пит-стопов
Лучший пит-стоп