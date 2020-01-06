Маттиа Бинотто: Наши пит-стопы недостаточно хороши

В минувшем сезоне в Red Bull Racing установили новый рекорд продолжительности пит-стопа, обслужив машину Макса Ферстаппена в Бразилии за 1,82 секунды. Уникальность этого достижения подчёркивает тот факт, что за весь сезон лишь семь пит-стопов продолжались меньше двух секунд – пять раз так сработали механики Red Bull и дважды – механики Williams.

Red Bull Racing уверенно возглавляет рейтинг и по среднему времени пит-стопов за сезон – механики этой команды работали очень уверенно.

В Mercedes не стремились к рекордно коротким пит-стопам, сделав ставку на стабильность обслуживания машин и минимизацию числа пит-стопов. Износ резины у машин Mercedes был низким, что позволяло реже заезжать в боксы, а по среднему времени продолжительности пит-стопов за сезон команда уступает лишь Red Bull.

Лишь на четвёртой строчке в этом рейтинге механики Ferrari, но если в 2018-м они были единственными, кому удалось обслужить машину менее, чем за две секунды, то в 2019-м лучший пит-стоп Скудерии – 2,08 секунды – не попал даже в десятку. Руководитель команды Маттиа Бинотто по ходу сезона признал: «Наши пит-стопы недостаточно хороши. Несколько раз они продолжались больше шести секунд – это неприемлемо для Ferrari. Чтобы побеждать, вы должны быть совершенны во всём. Это не вопрос способностей. Это вопрос обучения, анализа, инструментов, процедур. В следующем году мы должны серьёзно прибавить».

Интересно, что механики второй команды Red Bull работают заметно менее эффективно – Toro Rosso на предпоследнем месте по среднему времени пит-стопа. Ну а слабее всех сработали в Alfa Romeo – и по лучшему времени, и по среднему.

Среднее время проведения пит-стопов в 2019-м

Команда

Среднее время пит-стопа

Всего пит-стопов

Лучший пит-стоп

Red Bull Racing

2.75

67

1.82

Mercedes

3.11

68

2.11

Williams

3.11

74

1.97

Ferrari

3.27

75

2.08

Renault

3.31

55

2.31

Haas

3.40

64

2.50

Racing Point

3.64

61

2.38

McLaren

3.66

59

2.07

Toro Rosso

3.81

60

2.23

Alfa Romeo

3.86

64

2.47