Риккардо помогает пострадавшим от лесных пожаров

Зимние каникулы Даниэль Риккардо всегда проводит на родине, в Австралии, но в этом году его отдых омрачён крайне тревожной ситуацией, складывающейся в этой стране из-за лесных пожаров, бушующих уже несколько месяцев подряд. Масштабы бедствия поистине огромны, и для того, чтобы с ними справиться, австралийское правительство вынуждено прибегнуть к беспрецедентным мерам.

Гонщик Формулы 1 присоединился к другим известным спортсменам, которые решили сделать пожертвования в фонд помощи пострадавшим от этой природной катастрофы. Даниэль записал видеообращение, в котором пообещал передать в этот фонд свой комбинезон, в котором он будет выступать на предстоящем Гран При Австралии.

Даниэль Риккардо: «Хочу сделать важное сообщение: уже весь мир в курсе, что Австралия страдает от катастрофических лесных пожаров. Во-первых, все, у кого достаточно доброты, пожалуйста, делайте свои пожертвования. Их собирает австралийский Красный крест, также есть природоохранная организация WIRES – я уверен, что есть и другие, но я обращался к ним. В общем, если можете, сделайте это и вы.

Во-вторых, для того, чтобы подтолкнуть других людей к таким же действиям, я подпишу мой гоночный комбинезон, в котором буду выступать в этом году на Гран При Австралии, и мы проведём аукцион, а всё, что будет выручено, мы тоже перечислим в благотворительные фонды. Через пару дней я сообщу дополнительные подробности.

Мои мысли со всеми пострадавшими, и давайте будем действовать!»

Лесные пожары уже охватили территорию шести австралийских штатов, превышающую по площади шесть миллионов гектаров, счёт жертв идёт уже на десятки, и больше всего пострадали Новый Южный Уэльс и Виктория, где огнём были уничтожены целые поселения, и погибли миллионы животных. В субботу премьер-министр Скотт Моррисон объявил о мобилизации 3000 резервистов Австралийских оборонительных сил, которые подключатся к борьбе с этим стихийным бедствием.