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Пятница, 10 января, 2020
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Автоспорт

Дакар: Двигатель у Николаева окончательно вышел из строя

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Гонка в Саудовской Аравии с самого начала складывалась для экипажа Эдуарда Николаева непросто, а на прошлом пятом этапе машина остановилась на 165 километре из-за поломки мотора. Вчера мотор удалось починить, заменив прокладку блока цилиндров – и продолжить движение, но сегодня он отказал вновь.

Сегодня экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах – утром времени на ремонт машины уже не было, и на 33-м километре спецучастка мотор окончательно вышел из строя.

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Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения на песчаном плато. Экипаж в порядке. Руководство “КАМАЗ-мастер” направило машину техпомощи
для эвакуации техники и экипажа.

Источник:www.f1news.ru
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