Дакар: Двигатель у Николаева окончательно вышел из строя

Гонка в Саудовской Аравии с самого начала складывалась для экипажа Эдуарда Николаева непросто, а на прошлом пятом этапе машина остановилась на 165 километре из-за поломки мотора. Вчера мотор удалось починить, заменив прокладку блока цилиндров – и продолжить движение, но сегодня он отказал вновь.

Сегодня экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах – утром времени на ремонт машины уже не было, и на 33-м километре спецучастка мотор окончательно вышел из строя.

Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения на песчаном плато. Экипаж в порядке. Руководство “КАМАЗ-мастер” направило машину техпомощи

для эвакуации техники и экипажа.