В Мельбурне начались работы по подготовке Альберт-парка

Организаторы Гран При Австралии объявили о начале работ по подготовке Альберт-парка к предстоящему Гран При.

Городская трасса носит временный статус и проложена по дорожкам Альберт-парка, который после гонки возвращается в обычный, удобный для горожан вид, но каждый год в январе вновь начинается подготовка трассы. Предстоит проверить покрытие, восстановить разметку, установить барьеры и трибуны, чтобы в марте вновь с блеском принять первый этап сезона.

It begins! 🙌 Albert Park’s transformation into an #F1 Grand Prix circuit is now underway 🏗 #AusGP pic.twitter.com/yk2oCmwEWg

— Australian Grand Prix #AusGP (@ausgrandprix) January 10, 2020