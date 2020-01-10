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Автоспорт

В Мельбурне начались работы по подготовке Альберт-парка

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Организаторы Гран При Австралии объявили о начале работ по подготовке Альберт-парка к предстоящему Гран При.

Городская трасса носит временный статус и проложена по дорожкам Альберт-парка, который после гонки возвращается в обычный, удобный для горожан вид, но каждый год в январе вновь начинается подготовка трассы. Предстоит проверить покрытие, восстановить разметку, установить барьеры и трибуны, чтобы в марте вновь с блеском принять первый этап сезона.

Источник:www.f1news.ru
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