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Автоспорт

Дакар: Экипаж Николаева выйдет на старт 7-го этапа

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Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» в составе пилота Эдуарда Николаева, штурмана Евгения Яковлева и механика Владимира Рыбакова продолжит выступление в ралли-рейде «Дакар-2020». Организаторы соревнования одобрили заявку на возвращение российского экипажа в гонку.

На старт седьмого этапа в воскресенье Николаев выйдет как участник отдельной классификации Dakar Experience. Напомним, что из-за технических проблем российский экипаж был вынужден сойти с дистанции на предыдущем, шестом этапе.

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С недавних пор в регламенте марафона появилось изменение, касающееся сошедших участников. Теперь каждый из них может воспользоваться так называемым «джокером», то есть продолжить свое выступление, но в отдельном от общего зачета рейтинге. Такая возможность предоставляется участнику или команде только один раз.

Стартуют участники Dakar Experience после всех экипажей основного зачета. 12 января КАМАЗ под номером 500 уйдет на старт в 10:28 по московскому времени.

Источник:www.f1news.ru
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