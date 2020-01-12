Алонсо: Я впечатлён выступлением Карлоса Сайнса

Финишировав шестым на этапе ралли-рейда Дакар, Фернандо Алонсо подвёл итоги дня и первой половины гонки.

Фернандо Алонсо: «Сегодня снова всё прошло хорошо, я ехал в неплохом темпе и всем доволен. Я снова финишировал в шестёрке, опередил три багги, хотя они выступают в другом зачёте.

Три экипажа Toyota в шестёрке – это приятный сюрприз, я доволен парой последних этапов и постепенно прогрессирую. В техническом плане всё для меня в новинку. Если говорить о пилотировании, всё постоянно меняется: вес машины от старта до финиша, сцепление… Нужно постоянно адаптироваться и привыкать к новым сложностям. Когда хороший обзор, проще ехать в стабильном темпе. Если оказываешься позади кого-то, в пыли можно что-то не заметить и получить прокол.

Никогда не знаешь, что лучше: выкладываться на 70% или на 90%. Мне комфортнее в дюнах, но я не знаю, почему там мой ритм выше. Марк подсказывает, какие дюны проезжать спокойнее, а где надо атаковать. На камнях у Toyota было много проколов – из-за этого мы потеряли много времени.

Я впечатлён выступлением Карлоса Сайнса, но в этом нет ничего удивительного, ведь он один из лучших, если не лучший гонщик. Я рад, что он лидирует в общем зачёте, у него есть всё необходимое для победы. Он стартует впереди и финиширует первым или вторым, отыгрывая много времени. Если не возникнет проблем с машиной, то у него всё получится.

Посмотрим, как пройдёт вторая неделя. Моя позиция зависит от разных факторов: кто-то может потерять 40 минут, лидер может смениться. До сих пор с экипажами, занимающими первые пять или шесть мест, ничего не происходило, но если у них начнутся какие-нибудь проблемы, а я продолжу ехать в таком же темпе как сейчас, то смогу отыграться и попасть в тройку. Если впереди ничего не будет происходить, подняться на подиум будет сложно».