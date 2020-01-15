Ландо Норрис: Нужно реально оценивать ситуацию

В McLaren с оптимизмом ждут начала сезона, хотя исполнительный директор компании Зак Браун сомневается, что команда прибавит так же, как в прошлом году. Ландо Норрис согласен с такой позицией.

Ландо Норрис: «Новая машина – это развитие прошлогодней. Команда отлично поработала в тех областях, где мы уступали в прошлом сезоне. Судя по тому, что я видел, всё выглядит неплохо.

Уверен, у нас всё получится. Не скажу, что в этом году мы поборемся за победы. Мне бы этого хотелось, но я не стану преувеличивать наши возможности. Нужно реально оценивать ситуацию. Мы добьёмся прогресса – в этом можно не сомневаться – но пока не знаем, насколько большим получится этот шаг по сравнению с другими командами».