Формула E: С поула в Сантьяго стартует Митч Эванс

Квалификация в Парке О’Хиггинс в столице Чили оказалась богата на различные события, а победа в ней досталась гонщику Jaguar Митчу Эвансу – это его первое подобное достижение в Формуле E.

Под конец финальной сессии, так называемого Суперпоула, новозеландец проехал свой лучший круг за 1 мин. 04,827 секунды, опередив почти на три десятых представителя BMW Макса Гюнтера. Третий результат показал пилот Mahindra Паскаль Верляйн; рядом с ним из второго ряда стартует бразильский ветеран Формулы 1 Фелипе Масса.

Замыкает первую пятёрку британец Оливер Тёрви, а ещё одним гонщиком, пробившимся в Суперпоул, был Себастьен Буэми. Если в прошлом году он был обладателем поула в Сантьяго, то на этот раз гонщику Nissan e.dams досталась только шестая стартовая позиция.

Напарник Буэми Оливер Роулэнд не смог показать времени, поскольку серьёзно разбил свою машину в самом начале квалификации, тем самым усложнив своей команде задачу, поскольку ей приходится лихорадочно работать, в надежде отремонтировать технику до старта гонки.

Из-за этой аварии не удалось проехать быстрый круг Лукасу ди Грасси. Он, Роулэнд и Робин Фряйнс, допустивший ошибку в ходе своей попытки, будут стартовать из последних рядов.

Лидер чемпионата Александер Симс, выигравший три предыдущих квалификации, сегодня показал только 15-й результат, чуть лучше выступил действующий чемпион Формулы E Жан-Эрик Вернь, которому предстоит старт с 11-й позиции.

Квалификация проходила в непростых условиях, было очень жарко, а асфальт вообще раскалился до 41 градуса, причём он был довольно пыльным, как всегда на городских трассах, и состояние покрытия очень заметно менялось от сессии к сессии. Достаточно сказать, что ни одному из гонщиков двух первых групп не удалось пройти в Суперпоул.