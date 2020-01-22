Роман Грожан: У меня много планов на будущее

Наряду с Кими Райкконеном, Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем, Роман Грожан принадлежит к числу самых возрастных гонщиков – в апреле ему исполнится 34 года. Француз уверен, что останется в Формуле 1 ещё на несколько лет, и надеется побороться за высокие результаты.

Роман Грожан: «Я уже думал об отставке, у меня много планов на будущее после Формулы 1. 33 года – не такой уж большой возраст. Посмотрите на Кими Райкконена – ему 40 лет, но он по-прежнему отлично выступает.

В любом случае, сейчас я хочу остаться в Формуле 1 и получить машину, позволяющую бороться за высокие результаты. Если так и будет, я продолжу выступать в гонках – это мне нравится, это моя страсть, я люблю принимать новый вызов».