Хилл: Хорошо, что молодёжь хотя бы получает шанс в Ф1

Благодаря молодёжным программам команд Формулы 1, гонщикам отчасти стало проще попасть в Формулу 1, но, по мнению чемпиона 1996 года Деймона Хилла, даже это не даёт гарантий.

Деймон Хилл: «Удивительно, что мне удалось попасть в Формулу 1 – мне просто очень повезло. Сейчас уже не бывает такого, чтобы гонщик дебютировал в 32 года. Всегда знаешь, что шансы есть, и если поддерживать связь со спортом, может что-нибудь произойти, и надо этим воспользоваться. Если появляется какая-то возможность, а ты не готов, то ты упускаешь шанс.

Попав в молодёжную программу Red Bull, гонщик знает, что Хельмут Марко решит, останется ли он в программе или покинет её. По крайней мере, он получает шанс, и это хорошо. Если в какой-то момент он лишается этого шанса, то словно просыпается. Именно тогда он либо справляется с этой ситуацией и добивается успеха, либо нет. Время от времени мы это видим в Red Bull.

В чемпионате есть очень талантливые гонщики – такие как Хэмилтон или Ферстаппен. Им нужна хорошая машина – и они всегда будут самыми быстрыми. Они постоянно прогрессируют, но даже у них бывают моменты, когда они думают, что могут проиграть. Впрочем, они умеют быстро с этим справляться».