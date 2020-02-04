Тони Фернандес отрицает обвинения в мошенничестве

В 2010 году малайзийский бизнесмен Тони Фернандес выставил на старт Формулы 1 собственную команду Lotus, которая спустя год была переименована в Caterham. Проект оказался неудачным, и в конце 2014-го команда прекратила существование. Некоторое время назад она вернулась на страницы деловых изданий в связи с обвинением в мошенничестве.

На прошлой неделе Британское ведомство по расследованию крупных финансовых махинаций выразило обеспокоенность спонсорским контрактом 2012 года, заключенным между Caterham Group и EADS – в те времена головной компанией Airbus, которая является единственным поставщиком самолётов для малайзийской авиационной компании Air Asia. Caterham Group обвиняется в получении взятки от Airbus в размере 50 миллионов в качестве спонсорской поддержки Caterham F1, чтобы получить заказы от Air Asia.

В понедельник исполнительный директор Air Asia Тони Фернандес и председатель компании Камарудин Меранун ушли в отставку на время расследования, но оба остались советниками компании. Во вторник они выпустили совместное заявление, опровергающее обвинения в адрес некогда принадлежащей им команды.

«Компания Caterham, обвиняемая в незаконном получении спонсорских денег от Airbus, была в те времена командой Формулы 1 и ездила по всему миру, продвигая несколько брендов, в частности, Air Asia, Air Asia X, GE и Airbus, – сказано в заявлении Фернандеса и Мерануна. – На протяжении этого периода мы были акционерами Caterham, но она не принесла дохода, и в итоге в 2014 году была продана за 1 фунт стерлингов. С самого начала и до конца существования это было предприятие для рекламы брендов, которое не приносило доход».