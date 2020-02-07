В McLaren представили машину IndyCar

В 2020 году McLaren возвращается в IndyCar – в американской гоночной серии будет выступать команда Arrow McLaren SP. Сегодня в Индианаполисе прошла презентация, на которой была представлена раскраска машины.

Arrow McLaren SP создана в сотрудничестве с Arrow Schmidt Peterson Motorsports. В 2020-м за нее будут выступать Патрисио О’Вард и Оливер Эскью, а на машинах будут стоять двигатели Chevrolet.

Жиль де Ферран, спортивный директор McLaren: «Сегодня отличный момент, чтобы подумать о новой главе, которую мы начинаем. За несколько месяцев, прошедших с момента анонса Arrow McLaren SP, мы уже подписали контракт с двумя потрясающими молодыми гонщиками и обеспечили себе поддержку великолепных спонсоров.

Сегодня мы осознаем задачи, стоящие перед командой. Мы знаем, что для успеха необходимо приложить максимум усилий».