Новое на сайте

еще
Пятница, 7 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ McLaren представили машину IndyCar
Автоспорт

В McLaren представили машину IndyCar

AdminНет комментариев
Добавлено

В 2020 году McLaren возвращается в IndyCar – в американской гоночной серии будет выступать команда Arrow McLaren SP. Сегодня в Индианаполисе прошла презентация, на которой была представлена раскраска машины.

Arrow McLaren SP создана в сотрудничестве с Arrow Schmidt Peterson Motorsports. В 2020-м за нее будут выступать Патрисио О’Вард и Оливер Эскью, а на машинах будут стоять двигатели Chevrolet.

В McLaren представили машину IndyCar

Жиль де Ферран, спортивный директор McLaren: «Сегодня отличный момент, чтобы подумать о новой главе, которую мы начинаем. За несколько месяцев, прошедших с момента анонса Arrow McLaren SP, мы уже подписали контракт с двумя потрясающими молодыми гонщиками и обеспечили себе поддержку великолепных спонсоров.

Читайте также:  Ушёл из жизни Эмилио Джилетти, гонявшийся ещё с Фанхио

Сегодня мы осознаем задачи, стоящие перед командой. Мы знаем, что для успеха необходимо приложить максимум усилий».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Видео: В Alfa Romeo завели двигатель на новой машине

Формула E: В Джакарте ищут новое место для трассы

Папа Римский встретился с Антонио Джовинацци

Ф2: Артём Маркелов прошёл подгонку сиденья

Льюис Хэмилтон рассказал об отношениях с отцом

Закрыть