22:00 Прямая трансляция презентации AlphaTauri

В 22:00 по московскому времени на специальном сайте начнётся презентация новой команды – AlphaTauri и новой машины AT01.

В Red Bull решили сменить не только название Toro Rosso, но и порядок наименования машин, привязав свою вторую команду к бренду AlphaTauri – во время презентации пройдёт показ коллекции модной одежды.

Toro Rosso просуществовала 14 сезонов, у команды один поул и одна победа – когда в 2008-м Себастьян Феттель выиграл под дождём в Монце, три подиума – и 500 заработанных очков, ставших теперь частью истории.

В AlphaTauri будут выступать Даниил Квят и Пьер Гасли. Презентация должна быть интересной.