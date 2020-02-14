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Автоспорт

22:00 Прямая трансляция презентации AlphaTauri

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В 22:00 по московскому времени на специальном сайте начнётся презентация новой команды – AlphaTauri и новой машины AT01.

В Red Bull решили сменить не только название Toro Rosso, но и порядок наименования машин, привязав свою вторую команду к бренду AlphaTauri – во время презентации пройдёт показ коллекции модной одежды.

Toro Rosso просуществовала 14 сезонов, у команды один поул и одна победа – когда в 2008-м Себастьян Феттель выиграл под дождём в Монце, три подиума – и 500 заработанных очков, ставших теперь частью истории.

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В AlphaTauri будут выступать Даниил Квят и Пьер Гасли. Презентация должна быть интересной.

Источник:www.f1news.ru
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