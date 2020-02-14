Карлос Сайнс: Мы не можем сидеть сложа руки

На презентации машины McLaren MCL35 гонщик команды Карлос Сайнс говорил о своих ожиданиях от нового сезона…

Карлос Сайнс: «Сегодня важный день для всех нас! Зимой я внимательно следил за созданием MCL35 и знаю, сколько усилий приложила команда. Многие могут считать, что 2020-й – просто переходный сезон между текущим и новым регламентом, но мы в McLaren нажали кнопку «перезагрузки» после финиша гонки в Абу-Даби и напряжённо работали, чтобы сделать лучше каждый элемент машины.

Заметный шаг вперёд, сделанный в прошлом сезоне, стал для всех огромной мотивацией, но в то же время и напоминанием, насколько напряжённой остаётся борьба в середине пелотона. Мы не можем позволить себе сидеть сложа руки в 2020-м, если хотим сократить отставание от тройки лидеров.

Цель состоит в том, чтобы подтолкнуть себя и команду к ещё одному шагу вперёд в этом сезоне. Я жду начала тестов в Барселоне и продолжения той позитивной динамики, которую мы видели в прошлом году».