Серхио Перес: Лучшее впереди

Серхио Переса ждёт десятый сезон в Формуле 1, он надеется побороться за подиумы и помочь команде завоевать четвёртое место в Кубке конструкторов…

Серхио Перес: «Сейчас больше всего хочется узнать, насколько быстра новая машина – это самое важное. Пока всё выглядит неплохо, с нетерпением жду её тестов на трассе.

Формула 1 сильно изменилась по сравнению с теми временами, когда я дебютировал. Тогда я был одним из самых молодых гонщиков, а теперь – один из самых опытных. Опыт играет важную роль в спорте, и если тебе комфортно, ты лучше контролируешь ситуацию.

Мне нравится подготовка к сезону, и я всегда в приподнятом настроении перед тестами. Я уже давно работаю в этой команде и вижу её прогресс. Я воодушевлён и надеюсь на успешное будущее.

Команда сильно изменилась. Мы добились огромного прогресса и можем этим гордиться, но я думаю, что лучшее впереди. По-моему, наша команда одна из немногих, кто действительно прогрессирует. Нам это очень важно, ведь это показывает, что мы на верном пути. Все напряженно работают, а благодаря стабильности в команде удивительная атмосфера.

Впереди долгий сезон, но я с нетерпением его жду. Меня воодушевляет поддержка моей семьи, и я надеюсь отлично выступить. Я очень рад первому в истории Гран При Вьетнама – судя по всему, там интересная трасса; а также гонке в Зандфорте, где я выступал в начале карьеры.

В прошлом году мы видели отличные поединки между командами из середины пелотона, и Racing Point всегда участвовала в этой борьбе. Я буду очень рад, если мы завоюем четвёртое место в Кубке конструкторов, и если поднимемся на подиум – тогда этот сезон можно считать успешным».