Ферстаппен и Элбон опробовали Aston Martin Valkyrie

На прошлой неделе команда Red Bull Racing провела обкатку новой машины RB16 в Сильверстоуне, совместив это со съемочным днём. Помимо машины Формулы 1, на британскую трассу выезжал ещё и гиперкар Aston Martin Valkyrie, оснащённый гибридной силовой установкой с 6,5-литровым двигателем V12 суммарной мощностью 1160 л.с.

Гонщики команды Макс Ферстаппен и Алекс Элбон смогли проехать несколько кругов за рулём Valkyrie, после чего поделились мнением о машине.

Макс Ферстаппен: «В прошлом году я был в Сильверстоуне и видел первый выезд на трассу Aston Martin Valkyrie во время Гран При Великобритании, но всегда лучше самому сесть за руль. Просто невероятно быть одним из первых, кому удалось проехать на этой невероятной машине и почувствовать её особенности.

Работа над моделью ещё продолжается, но уже сейчас можно почувствовать её скорость. По сравнению с обычной машиной, Valkyrie… Она другая! У машины невероятный уровень прижимной силы, и выглядит она очень агрессивно. Было весело!»

Александер Элбон: «Просто невероятно, что у меня была возможность сесть за руль Aston Martin Valkyrie. Первое, что произвело на меня впечатление – внешний вид. Машина не только выглядит потрясающе, но и управляется, как гоночная. Конечно, ей ещё требуется доработка, но она уже сейчас хорошо держит трассу, особенно мне понравился баланс в поворотах.

Конечно, в сравнении с машиной Формулы 1 ей не хватает прижимной силы, но в поворотах можно почувствовать перегрузки, и её поведение на трассе ближе к Формуле 1, чем к обычной машине.

Создание такой машины – большое достижение для Red Bull Advanced Technologies. В Aston Martin с радостью приняли нашу идею, и благодаря помощи Эдриана Ньюи технологии гоночных машин пришли на обычные дороги».