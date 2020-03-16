«24 часа Ле-Мана» состоится в любом случае

С каждым днём приходят новые сообщения об отмене или переносе этапов различных гоночных серий. На середину июня запланировано проведение марафона «24 часа Ле-Мана», однако из-за пандемии коронавируса невозможно с уверенностью сказать, что гонка пройдёт в первоначальные сроки.

Пьер Фийон, президент автомобильного клуба ACO, который занимается организацией «24 часов Ле-Мана» уверяет, что в 2020-м марафон точно состоится, возможно – в другие даты.

«Нынешняя обстановка крайне нестабильная, как во Франции, так и за границей, – цитирует Фийона официальный сайт Ле-Мана. – Постоянно вводятся новые ограничения и рекомендации. Они отличаются от страны к стране, в зависимости от ситуации с вирусом и принятых мер предосторожности. Мы все вместе оказались в этой беспрецедентной ситуации. Гибкость является ключевым фактором, и мы действуем настолько активно, насколько это возможно.

Что касается проведения «24 часов Ле-Мана» на 13-14 июня 2020 года, то мы отслеживаем ситуацию и следуем распоряжениям властей. Мы объявим о своём решении 15 апреля. Что бы ни случилось, марафон в этом году обязательно состоится».