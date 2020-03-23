Кэри: Мы обязательно проведём этот сезон

За последнюю неделю календарь лишился сразу четырёх этапов, в том числе Гран При Азербайджана, где ещё недавно планировалось начать сезон, но исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри опубликовал сегодня открытое письмо, выразив надежду провести в этом году полноценный сезон…

Чейз Кэри: «На этой неделе десять команд, Формула 1 и FIA объединили усилия, предприняв быстрые и решительные действия в рамках ответных мер на пандемию коронавируса.

И хотя в настоящий момент никто не представляет, когда именно ситуация улучшится, она обязательно улучшится, и когда это произойдет, мы будем готовы участвовать в гонках. Все мы стремимся подарить болельщикам полноценный сезон 2020 года.

Мы понимаем, что ещё многие запланированные соревнования могут быть отложены, но и мы, и наши партнёры, надеемся, что сезон начнётся летом этого года и будет включать 15 – 18 этапов.

Как было объявлено, мы используем для гонок прежний летний перерыв, перенесённый в этом году на март – апрель, и ожидаем, что сезон завершится позже первоначальной даты 29 ноября. При этом, фактическая очерёдность этапов и даты их проведения будут серьёзно отличаться от первоначального календаря 2020 года.

Представить календарь более конкретно из-за переменчивой ситуации сейчас невозможно, но мы ожидаем в следующем месяце получить более четкое представление о ситуации в каждой из принимающих стран – и о возможной поездке в эти страны.

Благодаря соглашению с FIA о том, что в 2021 году технический регламент Формулы 1 не изменится, и переносу летнего перерыва, мы получили возможность провести в августе этапы, отложенные в начале сезона. Эта гибкость позволить нам развивать наш спорт, пробовать новые идеи. Речь идёт об увеличении числа виртуальных гонок, разработке инновационного контента, как сериал Netflix Drive to Survive, и других творческих идей, повышающих интерес со стороны спонсоров, промоутеров, партнеров по вещанию, команд и болельщиков – всей экосистемы нашего фантастического спорта.

Мы планируем и готовы вернуться на трассу и начать сезон 2020 года при первой возможности. Как и прежде, мы будем прислушиваться к советам официальных лиц и экспертов в области здравоохранения – нашим главным приоритетом остается безопасность и здоровье наших болельщиков и всех, кто входит в большую семью Формулы 1.

Мы уверены, что справимся с этим, что впереди лучшие дни. И когда это произойдёт, мы позаботимся о том, чтобы каждый, кто вложил деньги в этот спорт на любом уровне, чувствовал себя вознагражденным.

С наилучшими пожеланиями, Чейз Кэри.