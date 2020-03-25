Бриаторе считает, что переболел коронавирусом в декабре

Бывший руководитель команд Формулы 1 Флавио Бриаторе заявил, что ещё в декабре прошлого года переболел коронавирусом. В интервью итальянскому телеканалу La7 69-летний бизнесмен рассказал, что симптомы его заболевания были такими же, как и симптомы COVID-19.

«В декабре мне было очень плохо, – рассказывает Флавио. – На протяжении десяти дней у меня была очень высокая температура, боль в лёгких и затруднённое дыхание. Мы с моим лечащим врачом не могли понять, что происходит. Я ездил в Милан, чтобы сделать флюорографию, которая показала какие-то тёмные пятна в лёгких.

Задним числом я понимаю, что оказался одним из первых заразившихся. Уже после начала эпидемии доктор Дзангрильо позвонил мне и сказал: «Учитывая имеющиеся данные и результаты флюорографии, вы переболели коронавирусом».

В те дни я много путешествовал – был в Дубае, Бахрейне, Саудовской Аравии. У меня держалась температура +39,6, а после того, как я выпил парацетамол, температура снизилась всего до +39,2. У меня болело всё тело, я чувствовал усталость, но мне повезло – мне не потребовался аппарат искусственной вентиляции лёгких, и дома никто не заразился».